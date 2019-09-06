6 Eylül BİM aktüel indirimler kataloğu! Bu hafta indirimde bakın neler var

Evinizin tüm ihtiyacını en uygun fiyata alma garantisi veren BİM marketlerde bugün yani 6 Eylül cuma günü büyük indirim var. BİM 9 Eylül aktüel kataloğunda bu hafta küçük ev aletleri, okul malzemeleri, teknolojik ürünler ve seyahat valizleri dikkat çekiyor. Bugün BİM aktüel kataloğunda Katlanır Yer sofrası: 39,90, 3'lü su bardağı: 18,90, 3'lü ayaklı renkli kup: 18,90, Desenli Cam Süt Şişesi: 5,25 liraya satılacak.