6 diziyi solladı reytingde zirve bakın kimin oldu: Kasaba Doktoru Kaderimin Oyunu Arka Sokaklar Aziz Yalnız Kurt Aşk Mantık İntikam

Ozan, Atlas’tan ilk defa baba sözcüğünü duymuştur fakat bunun sevincini yaşayamaz. Çünkü oğlu, Salim’in yanındadır. Ozan ve Esra hemen Atlas’ı almak için harekete geçerler. Ozan Salim’in tehdidi karşısında ona şirketi satmaya karar verdiğini söyler, ancak aslında başka bir planı vardır. Bu plandan habersiz olan Esra ise bilmeden Ozan’ın tüm planlarını alt üst ettiği Aşk Mantık İntikam reytingde ilk 10'a giremedi.