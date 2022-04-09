6 diziye fark attı zirveyi gören şaştı kaldı: Kasaba Doktoru Arka Sokaklar Aziz Yalnız Kurt Kaderimin Oyunu Aşk Mantık İntikam
8 Nisan 2022'nin reyting sonuçları Kasaba Doktoru, Arka Sokaklar, Aziz, Yalnız Kurt, Kaderimin Oyunu, Aşk Mantık İntikam
Poyraz’ın öldüğü Gazi’nin yeri basın mensupları ve polislerle dolmuştur. Olay anında yaralanan Mazlum ise, hastaneye kaldırılır. Savcı Yavuz’un, Mazlum hakkında tutuklanma kararı istemesi ekibimizin elini kolunu bağladığı Arka Sokaklar reytingde zirveyi kaybetti.
Düğün gününde vurulan Aziz’in durumu ağırdır. Aziz’in son hamlesiyle planları suya düşen Pierre, elindeki son kozu kullanarak Efnan’a akıl almaz bir teklifte bulunur. Efnan’ın vereceği karar olayların seyrini tamamen değiştirecektir. Bu sırada pusuda bekleyen düşmanlar, Aziz’in yokluğunu fırsat bilerek harekete geçerler. Düşman cephesindekilerin bu hamleleri tüm dengelerin bozulmasına sebep olduğu Aziz tekrar bölümüyle ilk 10'a giremedi.
Yıldırım Projesi devlet sırrı olarak Selçuklu Fabrikası’nda tüm hızıyla devam etmektedir. Altay, babasının geliştirdiği Yıldırım Projesi’nin devlet için ne kadar önemli olduğunu idrak edince, emanete sahip çıkmak için daha da bilenir. Yıldırım Projesi’nin dışarı sızan bilgisiyle harekete geçen Mira ve Nizam, hain saldırı planları için girişimler yaptığı Yalnız Kurt reytinglerde geriledi.
Ömer’in babası yaralı olarak geldiği Özel Gümüşok Hastanesi’nde vefat eder. Ömer bu vefattan hastaneyi sorumlu tutar ve kendince hesap sormaya kalkar. Hakan Hoca’nın zamanında müdahalesiyle de hayatı değişir… ünlü doktor ve cerrahlarını barındıran bu hastanede kendini kanıtlamak için bir mücadelenin içine girdiği Kasaba Doktoru reytinglere iyi bir giriş yapsa da zirve yarışına dahil olamadı.