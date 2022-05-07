6 diziye fark attı! Reytingde zirveyi gören şaştı kaldı: Kasaba Doktoru Kaderimin Oyunu Aziz İyilik Yalnız Kurt Arka Sokaklar
6 Mayıs 2022'nin reyting sonuçları Arka Sokaklar, İyilik, Kasaba Doktoru, Aziz, Kaderimin Oyunu, Yalnız Kurt'u hüsrana uğrattı.
Ömer, Yalçın tarafından bir seçim yapmaya zorlanır. Gümüşokluların sürekli hastaneye gelip gitmesi Ömer ile Hakan arasında kriz yaşanmasına sebep olur. Hakan, Yalçın’ın oynadığı oyununun farkındadır. Erol ile ameliyatı üzerinden bir pazarlığa oturan Hakan, hastanenin rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi projesini öğrenince işin rengi değiştiği Kasaba Doktoru reytingde dibe çakıldı.
Yıldırım Projesi devlet sırrı olarak Selçuklu Fabrikası’nda tüm hızıyla devam etmektedir. Altay, babasının geliştirdiği Yıldırım Projesi’nin devlet için ne kadar önemli olduğunu idrak edince, emanete sahip çıkmak için daha da bilenir. Yıldırım Projesi’nin dışarı sızan bilgisiyle harekete geçen Mira ve Nizam, hain saldırı planları için girişimler yaptığı Yalnız Kurt reytinglerde reytinglerde umduğunu bulamadı.
Damla’nın intihar girişiminin ardından ona yardım etmek isteyen Neslihan, Damla’nın hemen bir psikiyatrist ile görüşmeye başlamasına aracı olur. Psikiyatrist seans sonrası Damla’nın bir süre yalnız bırakılmamasının iyi olacağını söyleyince Neslihan, toparlanana kadar Damla’yı, kendi evlerinin bahçesindeki misafirhanede kalması için ikna ettiği İyilik reytingde hüsrana uğradı.
Helin bunca zaman kendisinden saklanan gerçekleri öğrenir. Cemal'i Asiye'den vazgeçirmek için gireceği tehlikeli oyunun nelere sebep olabileceği umurunda değildir. Cemal, çocuklarıyla kurduğu hayaller ve önündeki engeller arasında mücadeleye devam ederken; Asiye'nin güvenini yeniden kazanma umudunu korumaktadır. Mahir, doğum gününde Asiye'yi mutlu etmenin peşindedir ama bu özel günde, Asiye'yi çok daha büyük bir sürpriz beklediği Kaderimin Oyunu reytinglerde ilk 10'a giremedi.