6 derece soğuyor kar yağmur fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul Ankara İzmir Antalya

Meteorolojinin 10 Şubat Perşembe günü beklenen hava durumuna ilişkin yayınladığı rapora göre birçok kentte kar yağışı bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur beklenirken, Doğu Anadolu ve Erzurum çevreler için ise yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Öte yandan çığ tehlikesi olduğu da ifade edildi.