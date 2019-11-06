6 bin liraya yaptırılan otomobil 5'inci kilometrede yandı

Hürriyet Caddesi İller Bankası köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Araç kiralama işi ile uğraşan Cevdet Aksoy, arızalanan 07 ZZ 0219 plakalı otomobilini tamire götürdü. Aksoy, şanzıman sisteminde arıza olan aracını toplam 6 bin lira masrafla yaptırdı. Akşam üzeri otomobilini bir arkadaşıyla teslim alan Cevdet Aksoy, Konyaaltı ilçesine doğru yola çıktı.