6 bin kadınla cinsel ilişkiye girdi! Onlarca kadın ondan hamile kaldı

17 yaşından 63 yaşına kadar tam 6 bin kadınla birlikte olduğunu iddia eden İtalya'nın en tanınmış playboyu Maurizio Zanfanti, deli dolu yaşamı ve eğlence düşkünü olarak bilinirdi. Ancak Zanfanti, Miyokard enfarktüsünden 'yatakta' hayatını kaybetti. Peki kimdir bu Zanfanti?