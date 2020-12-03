6 aylıkken yanan Dilara dış görünüşü nedeniyle zor günler geçiriyor

Şencan, Gebze'ye taşınarak yeni hayat kurmaya çalıştıklarını belirterek, eşinin asgari ücretle çalıştığını ve kirada oturduklarını dile getirdi. Dilara Şencan'ın, 3 çocuğundan biri olduğunu belirten Şencan, şöyle devam etti: