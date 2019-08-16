6 Aylık hamile olan Hazal Kaya'dan doğum sonrası için şaşırtan karar!

Hazal Kaya, geçtiğimiz Şubat ayında 5 yıldır birlikte olduğu Ali Atay ile nikah masasına oturarak dünyaevine girmiş ve evliliklerini bebekle taçlandırmışlardı. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Hazal Kaya, doğumun ardından setlere geri dönecek.