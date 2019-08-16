6 Aylık hamile olan Hazal Kaya'dan doğum sonrası için şaşırtan karar!
Ali Atay ile hayatını birleştiren Hazal Kaya, hamileliğinin altıncı ayında flaş bir karar aldı. Kaya, doğum sonrası iş ile arasına mesafe koymayarak setlere geri dönecek.
Hazal Kaya, geçtiğimiz Şubat ayında 5 yıldır birlikte olduğu Ali Atay ile nikah masasına oturarak dünyaevine girmiş ve evliliklerini bebekle taçlandırmışlardı. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Hazal Kaya, doğumun ardından setlere geri dönecek.
Doğum için gün sayan güzel oyuncu Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali’yi kucağına alacağı günü iple çekerken verdiği karar ile şaşırttı. Hazal Kaya'nın yakın çevresine gerekirse oğlu Fikret Ali'yi de setlere götürebileceğini söylediği konuşuluyor.
Hamileliğin keyfini çıkaran Kaya, bebeğini kucağına aldıktan sonra mesleğiyle arasına mesafe koyan Pelin Karahan, Güzide Duran, Özgü Namal ve Didem Uzel gibi meslektaşlarının aksine setlerde olmak istiyor.
Öte yandan, Hazal Kaya, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabı Instagram'a bikinili bir şekilde hamilelik pozunu koymuş, takipçilerine sürpriz yapmıştı.