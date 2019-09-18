6 Aylık hamile Müge Boz bikinili pozunu paylaştı Caner Erdeniz ile evlenmişti
Caner Erdeniz ile İspanya'da evlenen 6 aylık hamile olan Müge Boz, siyah bikinisiyle poz verdi.
Basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz ile hayatını geçtiğimiz haziran ayında birleştiren Müge Boz, evliliğinden kısa bir süre sonra hamileliğini duyurmuştu. Evliliğin ardından Bali'de kalan çiftten 6 aylık hamile olan Müge Boz, siyah bikinili pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Bikinili fotoğrafına ''Sendromsuz pazartesi'' notunu düşen Müge Boz'un paylaşımı, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.
Anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu ve sunucu Müge Boz, paylaştığı bikinili hamilelik fotoğrafıyla yine eleştirilerin hedefi olurken Boz'a gelen birçok iyi dilekli mesaj da var.
Boz, daha önce de Kurban Bayramı'nda byine bir bikinili fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin bayramını kutlamış, sosyal medyada tartışma konusu haline gelmişti.