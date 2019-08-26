6 Aylık hamile Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı imdadına Erdal Özyağcılar koştu

Vahapoğlu, Instagram paylaşımında olayı şu şekilde dile getirdi: ''Plajda aniden midem bulandı ve istifra ettim Zencefil mide bulantısına iyi gelir diye sevgili @ozyagciler valla birkaç dakika içinde gidip yakından zencefil satın aldı; mutfağa girip zencefili limonla tarçınla karanfille kaynatıp bana ikram etti.



