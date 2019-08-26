6 Aylık hamile Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı imdadına Erdal Özyağcılar koştu
6 Aylık hamile olan güzel sunucu Ece Vahapoğlu, Bodrum'da plajda fenalaşınca imdadına Erdal Özyağcılar ve kızı Zeynep yetişti.
Geçtiğimiz yıl hayatını Cihan Alpay ile birleştiren ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, anne olmaya hazırlanıyor. 6 Aylık hamile olan Vahapoğlu, tatil için gittiği Bodrum'da plajda güneşlenirken fenalaştı. Herkesi korkutan Vahapoğlu'nu fark eden usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar, babasına haber verdi.
Erdal Özyağcılar, soğukkanlılıkla fenalaşan Ece Vahapoğlu'nu önce sakinleştirdi ardından ise elleriyle zencefil, tarçın, limon ve karanfili karıştırıp kaynattı. Özyağcılar'ın hazırladığı zencefilli karışımı içen Vahapğolu, kendisine gelince "Bulantım bir anda geçti" dedi.
Anne adayı güzel sunucu Ece Vahapoğlu, yaşadığı o kötü anları sosyal medya hesabı Instagram'dan anlatarak usta oyuncu Erdal Özyağcılar ile çekildiği fotoğrafları da paylaşıp teşekkür etti.
Vahapoğlu, Instagram paylaşımında olayı şu şekilde dile getirdi: ''Plajda aniden midem bulandı ve istifra ettim Zencefil mide bulantısına iyi gelir diye sevgili @ozyagciler valla birkaç dakika içinde gidip yakından zencefil satın aldı; mutfağa girip zencefili limonla tarçınla karanfille kaynatıp bana ikram etti.