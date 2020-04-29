6 aylık hamile Ebru Şancı ilk pozunu verdi Alpaslan Öztürk'le geri sayıma başladı

2015 yılında hayatını futbolcu Alpaslan Öztürk ile birleştiren Ebru Şancı, 2016 yılında ikiz kızları Mila ve Ceylin'i kucağına aldı. Şimdilerde ise Şancı, üçüncü çocuğu için gün saymaya başladı. 4 yıl önce ilk kez anne olan Ebru Şancı'nın üçüncü çocuğu için de mutluluğu gözlerinden okunuyor.