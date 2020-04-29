6 aylık hamile Ebru Şancı ilk pozunu verdi Alpaslan Öztürk'le geri sayıma başladı
Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk 3. çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma geçtiler. Ebru Şancı, hamileliğinin 6. ayında ilk hamilelik pozunu verdi.
2015 yılında hayatını futbolcu Alpaslan Öztürk ile birleştiren Ebru Şancı, 2016 yılında ikiz kızları Mila ve Ceylin'i kucağına aldı. Şimdilerde ise Şancı, üçüncü çocuğu için gün saymaya başladı. 4 yıl önce ilk kez anne olan Ebru Şancı'nın üçüncü çocuğu için de mutluluğu gözlerinden okunuyor.
Şancı, hamileliğinin 6. ayında ilk kez karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladı. Şancı, bebeğinin cinsiyetini ve adını da bu fotoğrafın altına düştüğü not ile açıkladı.
Şancı, Instagram'a yüklediği hamilelik pozuna, "Merhaba 6'ıncı ay. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah #kürşadfıratöztürk" notunu düştü.
Ebru Şancı'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerde beğeni aldı. Şancı, bebeğinin adını da Kürşad Fırat koyacağını belirtti.