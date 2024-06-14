6 aylık enflasyon farkı ne olacak? Merkez Bankası günler kala duyurdu
Memur ve emekli maaş zammı için sayılı günler kaldı. SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurlar 6 aylık enfasyon rakamlarını beklerken Merkez Bankası Temmuz zammı için son ipucunu açıkladı. Peki yeni oran sonrası maaşlar nasıl değişti? En düşük emekli ve memur maaşı ne olacak? İşte milyonlara yeni maaş hesaplama tablosu…
Emekli ve memur maaş zammı bekleyenler dikkat! 20 milyona yakın kişi Temmuz 2024 zam dönemi için yeni maaş hesabı yapmaya başladı. Ancak bugün yaşanan son dakika gelişmesi ile hem SSK, Bağ-Kur, memur emeklisinin hem de memurların maaş zammında tablo değişti. 6 aylık enflasyon farkında son ipucu geldi.
Mynet'in haberine göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nin yenisini yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 olarak duyuruldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti. Bankanın cari ay yani Haziran 2024 TÜFE beklentisi ise yüzde 2,52 olarak açıklandı.
Emekli ve memur zammının kesinleşmesine sadece 1 veri kaldı. 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyonunun duyurulması ile 16 milyon emekli, 4 milyon memur refah payı ve seyyanen zam olmadan yeni maaşlarını öğrenmiş olacak.