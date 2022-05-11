5'ini hüsrana uğrattı! Reytingde zirveyi gören şaştı kaldı: Masumlar Apartmanı Baba Destan Survivor Evlilik Hakkında Her Şey
10 Mayıs 2022'nin reyting sonuçları Masumlar Apartmanı, Baba, Survivor All Star, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan'ı hüsrana uğrattı.
TV8 ekranlarının fenomen yarışmasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. 10 Mayıs Salı günü gerçekleşen ödül oyununda heyecan dolu anlar yaşandı. Mavi ve Kırmızı takım kozlarını ödül oyununda paylaştı. Reytingde Survivor zirveden koptu.
Masal’ın doğumu, hem aile hem de apartman sakinleri için yepyeni bir umudun simgesi olur. Naci, Safiye’nin en önemli kurallarından birini daha aşmayı başarır. Bir yandan da Safiye’nin bebekle kurduğu bağı gördükçe, birlikte bir çocukları olması arzusu giderek güçlendiği Masumlar Apartmanı reytingde hüsrana uğradı.
Gök Hanlığının kervanlarına yapılan saldırılar üzerine pusu kuran Akkız, baskını yapanların Balamir ve Çolpan olduğunu öğrenmiş, Balamir’in Alpleri tarafından etrafı sarılmıştı. Sıkışmış olan Akkız, bu çemberden çıkıp, Balamir ve Çolpan’ı Alpagu Han’a teslim ettiği Destan reytingde zirveden koptu.
Erman ve Çolpan’ın birlikteliklerini duyurmak için tertip ettikleri yemeğe Sanem, yine, damgasını vurur. Çolpan, evlilik cüzdanına bakmak üzereyken, Sanem bunu engellemek için sarsıcı bir çıkış yaparak duruma müdahele eder. Sanem’in yaptığı şey, Çolpan’ın evliliklerini öğrenmesini engellemiştir ancak Bora’yı ve ilişkilerini büyük bir çıkmaza sokar. Sanem durumu düzeltebilmek için Azra’dan yardım istediği Evlilik Hakkında Her Şey reytingde ilk 10'a giremedi.