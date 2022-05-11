5'ini hüsrana uğrattı! Reytingde zirveyi gören şaştı kaldı: Masumlar Apartmanı Baba Destan Survivor Evlilik Hakkında Her Şey

Erman ve Çolpan’ın birlikteliklerini duyurmak için tertip ettikleri yemeğe Sanem, yine, damgasını vurur. Çolpan, evlilik cüzdanına bakmak üzereyken, Sanem bunu engellemek için sarsıcı bir çıkış yaparak duruma müdahele eder. Sanem’in yaptığı şey, Çolpan’ın evliliklerini öğrenmesini engellemiştir ancak Bora’yı ve ilişkilerini büyük bir çıkmaza sokar. Sanem durumu düzeltebilmek için Azra’dan yardım istediği Evlilik Hakkında Her Şey reytingde ilk 10'a giremedi.