5'ini birden ezdi geçti reytingde zirve bakın kimin! Camdaki Kız Bir Zamanlar Çukurova Survivor Camdaki Kız Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
21 Nisan 2022'nin reyting sonuçları Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Camdaki Kız, Güldür Güldür, Survivor All Star'ı hüsrana uğrattı.
Tüm çabalarına rağmen Baba Oruç ve Hızır’ın kendisini kurtarmakta çaresiz kaldığını öğrenen İlyas, Esma yardımıyla tutulduğu zindandan kaçmış ve Mesih Paşa’nın yaverini Kelemez’deki katliamın asıl suçlularını itiraf etmesi için esir aldığı Barbaroslar dibe çakıldı.
Survivor'da yarışmacılar son kez ünlüler ve gönüllüler olarak karşılaştı. Zorlu ödül oyunu parkurunda kazanan leziz bir sofrayı kazanmış oldu. Yarışmacılar, mücadelenin ardından acil durum konseyinde yeni takımlarını ve takım arkadaşlarını öğrendi. Sevilen program reytinglerde zirveden koptu.
Çocukluğundan beri aşık olmaktan korkan Nalan, Hayri’nin cüzdanında kendi fotoğrafını görünce ne yapacağını şaşırır. Feride, bahçedeki manolya ağacını Hayri’nin diktiğini öğrenince, Hayri’ye karşı daha sert bir tutum sergiler ve onunla yüzleşir. Levent’in kaçırıldığını Rafet’e söyleyemeyen Selen, soluğu Cavit’in yanında alır. Hislerini Muzo’ya açan Pera, ondan tam istediği cevabı alamaz ancak Nalan’la yaptığı konuşma Muzo’ya farklı bir kapı açtığı Camdaki Kız zirveyi kaybetti.
Aralarındaki sorunları çözen Züleyha ve Hakan, nikah tarihi için başvuru yapar. Züleyha’nın Hakan’la barıştığını bilmeyen ve ölümden dönmenin de etkisi ile zaman kaybetmek istemeyen Fikret, hislerini Züleyha’ya açmaya hazırlanırken Züleyha’nın Hakan’la evleneceğini öğrenince büyük bir yıkım yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova reytinglerde geriledi.