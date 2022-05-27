5'ine fark attı reytingde zirve bakın kimin! Camdaki Kız Bir Zamanlar Çukurova Survivor Güldür Güldür Barbaroslar
26 Mayıs 2022'nin reyting sonuçları Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Camdaki Kız, Güldür Güldür, Survivor All Star'ı hüsrana uğrattı.
Hızır, Kara Hasan, Piri Reis, Murad ve leventler Kelemez’i kana bulayan Şahbaz ve Piero’yu yakalamayı başarmış, İlyas’ın suçsuz olduğunu ve katliamın perde arkasına Gabriel’in saklandığını ispatlamışlardı. Modon’un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel’i Oruç Reis’in kılıcı durdurduğu Barbaroslar reytingde umduğunu bulamadı.
Hakan’la vedalaşan Abdülkadir, Çukurova’dan ayrılmaya hazırlanırken polis baskınıyla ele geçirilir. Amcasının katilinin yakalanması Fikret’i hayli memnun ederken, Ali Rıza’nın anlattıkları Abdülkadir’in tutuklanmasına neden olur. Haberi alan Vahap küplere binerek Hakan’dan hesap sorduğu Bir Zamanlar Çukurova reytingde zirveyi kaptırdı.
Survivor ödül oyunu Justin Bieber konseri için mücadele dün akşam ekrana geldi. Erkekler ve kadınlar kategorisinde yarışan iki takım berabere kalınca ödül için karar "en iyiler" mücadelesine verildiği Survivor reytingde zirveyi kaptırdı.
Annesinin Feride değil Sema olduğunu öğrenen Nalan’ın dünyası başına yıkılır. Bunca yıl annesinden sevgi görmeyen Nalan için taşlar yerine oturmuştur. Hayri’nin yardım çabaları ise ters teptiği Camdaki Kız reytingde geriledi.