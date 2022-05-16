5'ine birden fark attı reytingde zirve bakın kimin oldu: Teşkilat İyilik Adı Sevgi Survivor Çok Güzel Hareketler 2
15 Mayıs 2022'nin reyting sonuçları Teşkilat, İyilik, Adı Sevgi, Survivor All Star ve Çok Güzel Hareketler 2'yi hüsrana uğrattı.
Haftanın son ve kritik 6. dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler, tam motivasyonla parkura çıktı. Dokunulmazlıkta aynı zaman da bir de ödül yarışmacıları bekledi. Kazanan tavuk burger ve patates püresi yeme hakkını elde ettiği Survivor reytinglerde zirveyi kaptırdı.
'Ölmeden evvel ölenler’ ilk kaybını vermiştir. Ekibin içindeki sızı çok derin bir intikam duygusuyla perçinlenir. Hakkı Dayı’nın ölümüne sebep olan kişilerin peşine düşerler. İlk hedef bombayı koyan katildir. Reytingde Teşkilat geriledi.
Kanal D'den Star TV'ye transfer olan Çok Güzel Hareketler 2, dün akşamki bölümüyle reytinglerde istediği başarıyı elde edemedi. Program reytinglerde dibe çakıldı
Elif ve Emir, nehrin kenarında karşılaştıkları tabloyla büyük bir acı yaşarlar. Volkan ise, Mehmet’in ölümüyle herkesin onun peşine düşeceğini düşünerek Zeynep’le birlikte Sarpça’dan ayrılmak ister. Ancak gelen haber, planlarında değişiklik olmasına neden olduğu Adı Sevgi reytingde hüsrana uğradı.