5'ine birden fark attı reytingde zirve bakın kimin oldu: Teşkilat İyilik Adı Sevgi Survivor Çok Güzel Hareketler 2

Elif ve Emir, nehrin kenarında karşılaştıkları tabloyla büyük bir acı yaşarlar. Volkan ise, Mehmet’in ölümüyle herkesin onun peşine düşeceğini düşünerek Zeynep’le birlikte Sarpça’dan ayrılmak ister. Ancak gelen haber, planlarında değişiklik olmasına neden olduğu Adı Sevgi reytingde hüsrana uğradı.