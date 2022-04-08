5'ine birden fark attı reytingde zirve bakın kimin oldu: Camdaki Kız Bir Zamanlar Çukurova Güldür Güldür Survivor Barbaroslar
7 Nisan 2022'nin reyting sonuçları Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Güldür Güldür, Survivor All Star'ı hüsrana uğrattı.
Survivor All Star'ın 7 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında macerasına hız kesmeden devam eden Survivor'da yarışmacılar ödül oyunu parkurunda kıran kırana mücadele verdi. Sevilen program reytingde umduğunu bulamadı.
Levitha Adası’nın fethi için giriştikleri düello neticesinde galip gelerek Gabriel’in kellesini almaya hazırlanan Baba Oruç’u son anda Venedik Doçu Barbarigo durdurmuş ve Oruç’tan Gabriel’i bağışlamasını istemediği Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı reytingde umduğunu bulamadı.
Şermin’in Betül’ü alıp İstanbul’a dönmeye karar vermesiyle birlikte çılgına dönen Çolak adamlarıyla birlikte konağı basar. Bu sırada konağa gelen Fikret, Çolak’ın cezasını verince dengeler bir anda değiştiği Bir Zamanlar Çukurova reytinglerde zirveyi kaptırdı.
Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show dün akşamki bölümüyle reytinglerde ilk 10'da kendisine yer bulamadı.