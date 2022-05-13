5'ine birden fark attı reytingde zirve bakın kimin oldu: Barbaroslar Camdaki Kız Güldür Güldür Mahkum Survivor
12 Mayıs 2022'nin reyting sonuçları Mahkum, Survivor All Star, Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Güldür Güldür Show'u hüsrana uğrattı.
Survivor'da kıyasıya mücadelelere sahne olan oyunlardan bir yenisi bu akşam oynandı. Kıran kırana geçen ve kadın erkek karışık eşleşmeli olarak yapılan ödül oyunununda 8-10 skor ile Mavi Takım öne geçti. Bu sonuca göre ödül oyunu kazananı Mavi Takım oldu. Sevilen program reytingde geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati skecine sansürle gündeme gelen ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show dün akşamki bölümüyle reytinglerde ilk 10'da kendisine yer bulamadı.
Nalan ve Hayri’nin fotoğrafını gören Sedat, Nalan ile yüzleşir. Hayri’nin söyledikleri kulağında çınlayan Nalan ise, Sedat’a karşı sert duruşunu korurken, Hayri de fotoğraflarını çeken magazincilerin peşine düşer. Pera hakkında araştırma yapmaya karar veren Rafet, Pera’nın Pervin’in kızı olduğunu öğrenir. Hayri’nin notunu Nalan’ın odasında bulan Feride’ye Nalan’ın tepkisi beklenmedik derecede sert olduğu Camdaki Kız reytingde geriledi.
Hızır, Kara Hasan, Piri Reis, Murad ve leventler Kelemez’i kana bulayan Şahbaz ve Piero’yu yakalamayı başarmış, İlyas’ın suçsuz olduğunu ve katliamın perde arkasına Gabriel’in saklandığını ispatlamışlardı. Modon’un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel’i Oruç Reis’in kılıcı durdurduğu Barbaroslar reytingde umduğunu bulamadı.