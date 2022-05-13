5'ine birden fark attı reytingde zirve bakın kimin oldu: Barbaroslar Camdaki Kız Güldür Güldür Mahkum Survivor

Survivor'da kıyasıya mücadelelere sahne olan oyunlardan bir yenisi bu akşam oynandı. Kıran kırana geçen ve kadın erkek karışık eşleşmeli olarak yapılan ödül oyunununda 8-10 skor ile Mavi Takım öne geçti. Bu sonuca göre ödül oyunu kazananı Mavi Takım oldu. Sevilen program reytingde geriledi.