5'ine birden fark attı reytingde zirve bakın kimin: Mahkum Survivor Barbaroslar Camdaki Kız Güldür Güldür

Annesinin Feride değil Sema olduğunu öğrenen Nalan’ın dünyası başına yıkılır. Bunca yıl annesinden sevgi görmeyen Nalan için taşlar yerine oturur. Hayri’nin yardım çabaları ise ters teper. Nalan, öğrendiği gerçeklerden sonra herkesten uzaklaşıyor. Hayri başta olmak üzere herkesi azarlayan Nalan'ın artık kimseye güveni kalmaz. Feride, Nalan'a gerçek annesinin Sema olduğunu söyledikten sonra fenalaşıyor. Nalan'ın kendisinden nefret ettiğini gören Feride, artık kendi başına ölümü beklediği Camdaki Kız reytinglerde umduğunu bulamadı.