5'ine birden fark attı reytingde zirve bakın kimin: Mahkum Survivor Barbaroslar Camdaki Kız Güldür Güldür
19 Mayıs 2022'nin reyting sonuçları Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Mahkum, Survivor All Star ve Güldür Güldür Show'u hüsrana uğrattı.
Annesinin Feride değil Sema olduğunu öğrenen Nalan’ın dünyası başına yıkılır. Bunca yıl annesinden sevgi görmeyen Nalan için taşlar yerine oturur. Hayri’nin yardım çabaları ise ters teper. Nalan, öğrendiği gerçeklerden sonra herkesten uzaklaşıyor. Hayri başta olmak üzere herkesi azarlayan Nalan'ın artık kimseye güveni kalmaz. Feride, Nalan'a gerçek annesinin Sema olduğunu söyledikten sonra fenalaşıyor. Nalan'ın kendisinden nefret ettiğini gören Feride, artık kendi başına ölümü beklediği Camdaki Kız reytinglerde umduğunu bulamadı.
Fırat’ın vakıf ve kara para aklama suçlamalarıyla Büge’yi gözaltına alması, Barış’ın delirmesine neden olur. Fırat düşmanını en zayıf karnından vurmuş, avantajı ele geçirmiştir. Beklemediği bu hamle sonucu Barış eli kolu bağlı oturmayacak, Büge’yi kurtarmanın yollarını arayacaktır. Bir yandan Büge üzerinden Barış’ı almaya çalışan Fırat, diğer yandan can dostu Hacı’yı kurtarmanın peşine düştüğü Mahkum reytingde zirveyi kaybetti.
Oruç, İlyas, Piri Reis, Murad ve leventlerin Pedro’yu öldürerek Cicel’i fethettiğini öğrenen Don Diego hızla Cicel’e kaçmaya çalışmış fakat Hızır’ın kılıcına yakaladığı Barbaroslar reytingde hüsrana uğradı.
Survivor All Star'da ödül oyununda gönüllüler takımından Atakan ile ünlüler takımından Adem karşılaştı. İki ismin mücadelesi sonucu oyunu kaybeden Adem, gönüllüler takımının gülmesine kızdı ve tepki gösterdiği program reytingde geriledi.