5G teknolojisi hakkında korkutan uyarı: Yıkıcı etkiler olabilir!

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından 5G sinyallerine radyo frekansı spektrumunu açmasının, elektromanyetik girişime neden olarak uyduların su buharını algılama kabiliyetini düşüreceğini iddia ediyor. Bir diğer iddia ise 5G’nin piyasaya sürülmesi, hava tahmin sistemlerini onlarca yıl geriye götürebilir.