5G teknolojisi hakkında korkutan uyarı: Yıkıcı etkiler olabilir!
Önümüzdeki yıllarda tüm dünyada yaygın olarak kullanılması beklenen 5G teknolojisi hakkında meteorologlar uyarılarda bulundu.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından 5G sinyallerine radyo frekansı spektrumunu açmasının, elektromanyetik girişime neden olarak uyduların su buharını algılama kabiliyetini düşüreceğini iddia ediyor. Bir diğer iddia ise 5G’nin piyasaya sürülmesi, hava tahmin sistemlerini onlarca yıl geriye götürebilir.
Meteorologların, kasırgalar gibi önemli hava olaylarını tahmin etme kabiliyetini ciddi şekilde kısıtlayabileceği düşünülen 5G teknolojisi hakkında konuşan NOAA Yönetici Vekili Neil Jacobs, geçen hafta Temsilciler Meclisi Bilim Komitesi oturumunda ajans ve NASA tarafından hazırlanan modellere atıfta bulunarak bilgi verdi.
Jacobs, FCC planlarının yürürlüğe girmesinin, hava uyduları için yüzde 77 veri kaybına neden olacağı konusunda uyararak şu şekilde konuştu:
"Bu, tahmin becerisini yüzde 30 civarında azaltacaktır. Tahmin yeteneğimizin günümüze göre kabaca yüzde 30 daha az olduğu dönem 1980'lerdi. Bu, kasırga tahmin süresinin yaklaşık iki ila üç gün azalmasıyla sonuçlanacak.”