58 şehirde Cumartesi günü sokağa çıkmak yasak! İşte hafta sonu yasağı olan iller

Korona vakalarında patlama yaşanması ve risk haritasında 51 ilin 'kırmızı'ya dönmesi üzerine Kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı genişletilmişti. Bu hafta sonu (3-4 Nisan) sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkmak yasak olacak? Hangi iller cumartesi günü sokağa çıkabilecek? Restoran ve kafeler açık olacak mı? İşte hafta sonu yasaklarıyla ilgili tüm bilinmesi gerekenler...