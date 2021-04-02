58 şehirde Cumartesi günü sokağa çıkmak yasak! İşte hafta sonu yasağı olan iller
TÜRKİYE'nin koronavirüs risk haritası değişti. 17 olan 'çok yüksek riskli' il sayısı bir ayda 58'e yükseldi. 81 ile gönderilen yeni genelgeye göre 'kırmızı' kategorideki 58 ilde Cumartesi günü sokağa çıkmak yasaklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de hafta sonu (3-4 Nisan) sokağa çıkmak yasak. İşte il il yasaklar listesi...
Korona vakalarında patlama yaşanması ve risk haritasında 51 ilin 'kırmızı'ya dönmesi üzerine Kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı genişletilmişti. Bu hafta sonu (3-4 Nisan) sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkmak yasak olacak? Hangi iller cumartesi günü sokağa çıkabilecek? Restoran ve kafeler açık olacak mı? İşte hafta sonu yasaklarıyla ilgili tüm bilinmesi gerekenler...
Kabine Toplantısı'nın ardından İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine genelge gönderildi. “Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi“ konulu genelgede daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlendi.
Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı yeniden cumartesi de uygulanmaya başlayacak. Covid-19 bakımından 'yüksek riskli' turuncu illerde kısıtlamalar cuma günü (bugün) 21.00-cumartesi günü 05.00, cumartesi günü 21.00- pazartesi günü 05.00 saatleri arasında uygulanacak. 3-4 Nisan'da kırmızı renkli illerde yasak olacak.
Düşük ve orta riskli illerde cumartesi yasağı yok
Genelgeye göre hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek. Haftasonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.