58 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ile olay oldu
Annemizi Saklarken dizisinde Füsun karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. İki kıyafet denediği anları sosyal medyadan paylaşan ünlü isim, derin bacak dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Annemizi Saklarken'in Füsun'u Yeşim Ceren Bozoğlu, mide küçültme ameliyatı sonrası 58 kilo vererek bambaşka birine dönüşmüştü.
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Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından elbise denediği anları paylaştı.
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Ünlü oyuncu önce kırmızılar içinde bir elbise denedi.
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Ardından da derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile kamera karşına geçti.
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