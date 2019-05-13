58 Kilo birden verdi! Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan samimi itiraflar!

Bozoğlu, yaşadığı maddi sıkıntıyı anlatarak iflas ettiğinin itirafını şu sözleriyle yaptı: ''Akla gelebilecek her türlü ihanet, dolandırılma, kandırılma başıma geldi. Üstüne çok ciddi bir iflas süreci yaşadım. Bir gün bir baktım ki, cebimde 3 TL kalmış.