58 Kilo birden verdi! Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan samimi itiraflar!
Son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme gelen Yeşim Ceren Bozoğlu, Seyhan Erdağ'ın YouTube kanalındaki programına konuk oldu. Bozoğlu, samimi itiraflarda bulundu.
Yeşim Ceren Bozoğlu, 110 kiloya çıkınca 2016'da mide küçültme ameliyatı olmuştu. Bozoğlu, 58 kilo vererek herkesi şaşırtmıştı. Seyhan Erdağ'ın YouTube kanalındaki programına konuk olan Bozoğlu, yaşadığı süreci ve hakkında merak edilenleri anlattı.
Bozoğlu, yaşadığı maddi sıkıntıyı anlatarak iflas ettiğinin itirafını şu sözleriyle yaptı: ''Akla gelebilecek her türlü ihanet, dolandırılma, kandırılma başıma geldi. Üstüne çok ciddi bir iflas süreci yaşadım. Bir gün bir baktım ki, cebimde 3 TL kalmış.
Köpeğim ve kedimi annemin babamın yanına gönderdim. Onlara mama alacak param bile yoktu.
Anneannemden yadigar eşyalarımı satarak ayakta durmaya çalıştım. 110 kiloya kadar çıkmıştım. İşsizdim, param yoktu, ama gururum çoktu. Yardım talep etmeyi bilmiyordum.