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Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçesi

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Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri 2023 listesini açıkladı. Açıklanan listeye İstanbul'un bir ilçesi damga vurdu. O ilçe 57 şehri geride bıraktı. İşte, 2023 Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri listesi

Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, özellikle İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu. İşte listenin başında yer alanlar...

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Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçesi

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla listede Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı. Esenyurt, nüfus olarak 57 ili geride bıraktı. Bu ilçede kilometrekareye 3 bin 49 kişi düşüyor. Listede yer alan diğer ilçeler;

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Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçesi

İstanbul - Pendik

741 bin 895 kişi yaşıyor.

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Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçesi

İstanbul - Bağcılar

744 bin 351 kişi yaşıyor.

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