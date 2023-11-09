Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı! İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçesi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri 2023 listesini açıkladı. Açıklanan listeye İstanbul'un bir ilçesi damga vurdu. O ilçe 57 şehri geride bıraktı. İşte, 2023 Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri listesi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, özellikle İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu. İşte listenin başında yer alanlar...
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi
İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla listede Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı. Esenyurt, nüfus olarak 57 ili geride bıraktı. Bu ilçede kilometrekareye 3 bin 49 kişi düşüyor. Listede yer alan diğer ilçeler;
İstanbul - Pendik
741 bin 895 kişi yaşıyor.
İstanbul - Bağcılar
744 bin 351 kişi yaşıyor.