56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu

Bakan Ersoy'dan Nice 50'lili yıllar dileği

Mehmet Nuri Ersoy, festivalin hem Antalya hem de Türkiye sineması için çok önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Festivali daha nice 50'li yıllara taşımanın gayreti içinde olduklarını da ifade eden Ersoy, "Bu yıl 56'ncısı düzenleniyor, inşallah nice 50'li yıllara nasip olsun istiyoruz. Hem yerli hem uluslararası özelliğinin artarak devam etmesini diliyoruz. Biz de bu konuda elimizden gelen desteği bakanlık olarak vereceğiz" dedi.