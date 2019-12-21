56 yaşındaki Hülya Avşar havuz videosuyla sosyal medyayı salladı
Hülya Avşar, sosyal medya hesabından siyah mayosuyla havuza atladığı anların videosunu paylaştı. Yaşına rağmen fiziği herkesi mest etti.
Türkiye'nin en güzel kadınları arasında yer alan Hülya Avşar, ilerleyen yaşına rağmen düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında siyah mayosuyla havuzdan çıktığı anların videosunu yayınlayan Hülya Avşar, bu sefer de havuza atladığı anların videosunu paylaştı.
115
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hülya Avşar'ın yüzme keyfi yaptığı anların videosu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
215
56 yaşındaki Avşar kızı, güzelliği ve fit vücuduyla her zaman gözde isim oldu.
315
Şu sıralar televizyon ekranlarında yeni bir proje yerine bol bol spor yapıyor ve yüzüyor.
415