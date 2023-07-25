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5.5'lik depreme dağ çayı toplarken yakalandı! Kayalıklardan 20 metre aşağıya düştü...

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5.5'lik depreme dağ çayı toplarken yakalandı! Kayalıklardan 20 metre aşağıya düştü...

Kahramanmaraş’ta yaşlı vatandaş dağ çayı toplamak için çıktığı kayalık bölgede depreme yakalanınca ayakları kayarak uçurumdan düştü.

5.5'lik depreme dağ çayı toplarken yakalandı! Kayalıklardan 20 metre aşağıya düştü...

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Ahır Dağı Yedikuyular mevkiinde meydana geldi. 70 yaşındaki Şaban Bozkaya, çok sevdiği dağ çayını toplamak için evinde çıktı. Yaşlı vatandaş kayalık bölgede dağ çayı topladığı sırada merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasına dengesini kaybederek kayalıklardan yaklaşık 20 metre aşağıya düştü.

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5.5'lik depreme dağ çayı toplarken yakalandı! Kayalıklardan 20 metre aşağıya düştü...

Telefonu ile kızını arayan yaşlı vatandaşın imdadına kızı yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaşlı vatandaşın bulunduğu alana ulaştı.

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5.5'lik depreme dağ çayı toplarken yakalandı! Kayalıklardan 20 metre aşağıya düştü...

Sağlık ekiplerince de ilk kontrolü yapılan yaşlı vatandaş itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden indirilerek ambulansa alındı.

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5.5'lik depreme dağ çayı toplarken yakalandı! Kayalıklardan 20 metre aşağıya düştü...

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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