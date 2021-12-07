5500 TL maaş veriyor! Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan yardımcı arıyor: İşte şartlar...

Nalçalan açıklamasının devamında "Ayrıca da sevdalanmak dünyanın en güzel şeyi. İnsan sevdalansa niye saklasın böyle bir şeyi diye düşünüyorum. Seçil'i hakikaten çok çok severim, çok kıymetli arkadaşımdır. Ayrıca sesine de hayranım kendisinin. Bunun dışında bir durum da yok." ifadelerini kullanmıştı.