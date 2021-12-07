5500 TL maaş veriyor! Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan yardımcı arıyor: İşte şartlar...
Yardımcı aradığını duyuran 43 yaşındaki ünlü oyuncu Celil Nalçakan, Instagram'dan kriterlerini sıraladı
Geçtiğimiz günlerde Celil Nalçakan'ın, Serdar Ortaç ile ilişkisini noktalayan Seçil Gür'le yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Ünlü isim, iddialara sosyal medya hesabından "İnsanlar, bir kadın ve bir erkek arkadaş olabiliyor. Genelde de oluyor zaten. Dünyanın her yerinde oluyor, vallahi... Oluyor yani." demişti.
Nalçalan açıklamasının devamında "Ayrıca da sevdalanmak dünyanın en güzel şeyi. İnsan sevdalansa niye saklasın böyle bir şeyi diye düşünüyorum. Seçil'i hakikaten çok çok severim, çok kıymetli arkadaşımdır. Ayrıca sesine de hayranım kendisinin. Bunun dışında bir durum da yok." ifadelerini kullanmıştı.
Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde başrol oynayan Nalçakan, sosyal medya hesabından bir iş ilanı verdi.
Nalçakan, işlerinde kendisine yardımcı olması için aradığı kişi de birçok kriter sıraladı.