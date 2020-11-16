51 yaşındaki kadın kendi torununu doğurdu! Kızına yaptığı teklif herkesi şaşırttı
29 yaşındaki genç kadın ve eşi, çocuk sahip olmak isteseler de sağlık sorunları nedeniyle bir türlü başaramadı. 51 yaşındaki "büyükanne"nin teklifi ise onlara dünyaları verdi.
ABD'de yaşayan Lockwood çifti bir süredir çocuk sahibi olma hayalleri kuruyordu. 29 yaşındaki Breanna, defalarca hamile kalmaya çabalasa da çeşitli zorluklar yaşadıktan sonra bu düşünceden vazgeçti. Genç kadının annesi, kızına yaptığı teklifle dünya çapında haber oldu.
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Her zaman çocuk sahibi olma hayalleri kuran 29 yaşındaki Breanna Lockwood, çaresizce hamile kalmaya çalışsa da kalp kırıcı kayıplar yaşadı.
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28 yaşındaki kocası Aaron ile tüp bebek de dahil olmak üzere her şeyi denedikten dört yıl sonra, bir aile kurma hayallerinin başarısızlığa mahkum olduğunu düşündüler.
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Ancak Breanna'nın annesi Julie Loving, genç çiftin hayallerini gerçekleştirecek bir teklif yapmaya karar verdi.
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