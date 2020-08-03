51 yaşındaki Jennifer Lopez sıfır makyaj haliyle herkesi büyüledi beğeni yağdı

Porto Riko soyundan olması onun şov dünyasına girmesini kolaylaştırmıştı.Çünkü o dönemlerde Ricky Martin ve Enrique Iglesias'ın öncülük ettiği ve 90'ların sonlarına doğru başlayan Latin Pop müzik dalgası tüm dünyayı etkisi altına almıştı.