51 yaşındaki Jennifer Lopez sıfır makyaj haliyle herkesi büyüledi beğeni yağdı
Jennifer Lopez, Instagram hesabı üzerinden sıfır makyajlı haliyle paylaşım yaptı. JLo'yu gören herkes beğeni yağdırdı.
Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, takipçilerinin karşısına en doğal haliyle çıktı. Dünyaca ünlü şarkıcı Lopez, uyanır uyanmaz çektiği sıfır makyajlı bir selfie paylaşıp "Herkese günaydın" notunu düştü. Lopez'in, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı 2 milyondan fazla beğeni aldı.
Bazı takipçileri Lopez'in fotoğrafının makyajsız ve doğal olduğu ifade ederken kimisi de "Uyguladığı filtre yüzünden tanımakta zorlandım" şeklinde yorumlar yaptı.
Peki, Jennifer Lopez kimdir?
Jennifer Lynn López, 24 Temmuz 1969'da New York'un bir mahallesi olan Bronx'ta doğmuştur. Amerikalı aktrist, latin pop müzik şarkıcısı, moda tasarımcısı ve dansçıdır. J-Lo veya J.Lo ismi ile de bilinir.
Porto Riko soyundan olması onun şov dünyasına girmesini kolaylaştırmıştı.Çünkü o dönemlerde Ricky Martin ve Enrique Iglesias'ın öncülük ettiği ve 90'ların sonlarına doğru başlayan Latin Pop müzik dalgası tüm dünyayı etkisi altına almıştı.