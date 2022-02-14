BIST 1.982
DOLAR 13,58
EURO 15,38
ALTIN 810,73

500'den fazla sipariş yağdı! Yazılan notlardan okuyanları duygulandırdı: Diyarbakır Mardin Elazığ Bingöl'de tatlı telaş

Anadolu Ajansı
500'den fazla sipariş yağdı! Yazılan notlardan okuyanları duygulandırdı: Diyarbakır Mardin Elazığ Bingöl'de tatlı telaş

Sınır ötesinde görevli güvenlik güçlerinden de sipariş alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tatlı bir telaş yaşanıyor.

500'den fazla sipariş yağdı! Yazılan notlardan okuyanları duygulandırdı: Diyarbakır Mardin Elazığ Bingöl'de tatlı telaş

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla günler öncesinden hazırlıklara başlayan bölgedeki çiçekçiler, iş yerlerine ulaşan rengarenk çiçekleri, siparişlere uygun şekilde hazırlıyor.

122
500'den fazla sipariş yağdı! Yazılan notlardan okuyanları duygulandırdı: Diyarbakır Mardin Elazığ Bingöl'de tatlı telaş

Çiçekçilerde, bu anlamlı günde vatandaşlardan gelen taleplerin yanı sıra sınır ötesinde görevli güvenlik güçlerinin bölgede yaşayan eşine, nişanlısına ya da annesine göndermek istediği çiçek siparişleri de yoğunluk oluşturuyor.

222
500'den fazla sipariş yağdı! Yazılan notlardan okuyanları duygulandırdı: Diyarbakır Mardin Elazığ Bingöl'de tatlı telaş

Sınır ötesinden telefon ya da internet üzerinden verilen siparişleri yetiştirebilmek için yoğun bir şekilde çalışan çiçekçiler, özenle hazırladıkları buketleri iletilen sevgi dolu notları da iliştirerek, kahraman güvenlik güçlerinin sevdiklerine ulaştırıyor.

322
500'den fazla sipariş yağdı! Yazılan notlardan okuyanları duygulandırdı: Diyarbakır Mardin Elazığ Bingöl'de tatlı telaş

 Diyarbakır

Diyarbakır'da çiçekçilik yapan Atilla Çarak, AA muhabirine, yaklaşık 35 yıldır bu sektörde hizmet verdiğini, en büyük yoğunluğu Sevgililer Günü'nde yaşadıklarını söyledi.

422