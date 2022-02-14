500'den fazla sipariş yağdı! Yazılan notlardan okuyanları duygulandırdı: Diyarbakır Mardin Elazığ Bingöl'de tatlı telaş

Sınır ötesinden telefon ya da internet üzerinden verilen siparişleri yetiştirebilmek için yoğun bir şekilde çalışan çiçekçiler, özenle hazırladıkları buketleri iletilen sevgi dolu notları da iliştirerek, kahraman güvenlik güçlerinin sevdiklerine ulaştırıyor.