5000 liralık emekli ikramiyesinde yeni gelişme! Mesai başlıyor, ne zaman ödenecek?

Meclis'in yeni haftada gündemi yoğun geçecek. Genel Kurul'da, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümündeki maddeler görüşülecek. Torba teklif ayrıca, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alınmasını öngörüyor.