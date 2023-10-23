5000 liralık emekli ikramiyesinde yeni gelişme! Mesai başlıyor, ne zaman ödenecek?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni haftada oldukça yoğun bir gündemi var. Genel Kurul'da, çalışmayan emekliye 5 bin lira ikramiyeyi de içeren Torba Kanun teklifi görüşülecek. Öte yandan 2024 bütçesinin komisyon mesaisi de başlayacak.
Meclis'in yeni haftada gündemi yoğun geçecek. Genel Kurul'da, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümündeki maddeler görüşülecek. Torba teklif ayrıca, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alınmasını öngörüyor.
Bu maddeler arasında emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi yer alıyor. 5 bin liralık ikramiyenin kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Bütçe mesaisi
Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün ve yarın 12. Kalkınma Planı görüşülecek. Ayrıca Komisyonda 26 Ekim Perşembe günü 2024 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacak.
27 Ekim Cuma günü ise Komisyonda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay'ın bütçeleri görüşülecek.