500 yıllık kutsal törenden dikkat çeken an! Erdoğan da önlemini aldı
Ramazan ayında Topkapı Sarayı'nın Mukaddes Emanetler Dairesi'ne ilgi yoğun oldu. Yaklaşık 500 yıldır süren ve yılda yalnızca bir kez gerçekleşen Destimal-i Şerif törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Hırkaya zarar gelmemesi için beyaz eldivenle önlem alan Erdoğan'ın törendeki görüntüleri kameraya yansıdı.
Ramazanda ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri de Topkapı Sarayı'nın Mukaddes Emanetler Dairesi oldu. Ramazan ayında ziyaretçi sayısında büyük artış yaşandı. Ziyaretçi yoğunluğunu gözler önüne seren dron görüntüleri dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hırka-Saadet Dairesi'ni ziyaret etti, beyaz eldiven giyerek önlem aldı.
Dün cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan camiden ayrıldıktan sonra sonra Topkapı Sarayı’ndaki Hırka-i Saadet Dairesi’ni ziyaret etti.
Ziyarette Erdoğan’a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Bakanı Fahrettin Altun, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.
Mukaddes emanetleri inceleyen Erdoğan ziyaretin ardından basın mensuplarına kandil simidi ikramında bulundu.