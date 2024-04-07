500 yıllık kutsal törenden dikkat çeken an! Erdoğan da önlemini aldı

Ramazanda ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri de Topkapı Sarayı'nın Mukaddes Emanetler Dairesi oldu. Ramazan ayında ziyaretçi sayısında büyük artış yaşandı. Ziyaretçi yoğunluğunu gözler önüne seren dron görüntüleri dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hırka-Saadet Dairesi'ni ziyaret etti, beyaz eldiven giyerek önlem aldı.