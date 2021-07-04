500 liralık alışveriş yapana lüks otomobille sahil turu!

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği lüks araç etkinliğine katılan Barcha Group’un sahibi Cengiz Erdem, "Pandemi döneminde insanlar sıkıldığı için biz de bir araç showroomu yapalım dedik. Yoğun bir ilgi var. Gördüğünüz gibi ultra lüks araçlarımız var. Böyle bir etkinlik yaptık, güzel geçiyor. Satışlarımız da var. Sıfır araçlarımız var” dedi.