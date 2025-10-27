500 bin konut projesinde ödeme planı! Başvuru için ikamet şartı detayı, işte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi”nin detaylarını paylaştı. Projeye 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek, şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, çok çocuklu aileler ve 18-30 yaş arası gençler için özel kontenjanlar ayrılacak. Başvuru için, en az 1 yıl o il ve ilçede oturmuş olmak gerekecek, 10 yıl Türk vatandaşlığı sorulacak.
Projede; şehit aileleri ve gaziler, engelliler, emekliler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile 18-30 yaş arası gençlere kontenjan ayrılacak
İstanbul'da projeye başvuranların hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin lira olabilecek. Anadolu illerinde ise bu sınır 127 bin lira olacak.
Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil tapuda kayıtlı bağımsız konutu veya TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması da gerekiyor.
