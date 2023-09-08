50 yıldır eline geçen her şeyi biriktirdi! 10 bin parça eşyayla müze kurdu
Ordu Perşembe'de 60 yaşındaki bir adam 50 yıldır eline geçen eşyaları biriktirerek 10 bin parçalık bir müze kurdu.
Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Kılıç (60), yaklaşık 50 yıldır biriktirdiği çeşitli eşyalar ile evinin yan tarafına müze kurdu.
Ahmet Kılıç Göldüzü Köy Müzesi’ adını verdiği ve içerisinde yaklaşık 10 bin adet çeşitli eşyaların bulunduğu alanda vakit geçiren Kılıç, bu eşyaları gelecek kuşaklara aktarmak istiyor. Kılıç, içerisinde 200 yıllık geçmişi bulunan eşyaların da bulunduğu müzeyi satmayı düşünmediğini belirtiyor.
“200 yıllık eşyalar da var”
Çocukluk yıllarında büyüklerin eski eşyaları anlatması üzerine bu ürünlere merak salarak temin ettiğini söyleyen Kılıç, “Büyüklerimizi dinlediğimiz için ve geçen yıllara duyduğum merak nedeniyle eşya biriktirmeye başladım ve burası büyüdü gitti."
"Tam olarak tarihi hatırlamıyorum ancak yaklaşık 50 yıldır eşyaları biriktiriyorum. Burada 200 yıllık da eşya var, 40 yıllık da eşya var” diye konuştu.