50 milyonuncu yolcuya sürpriz! Erdoğan minik kızın elini öptü
İstanbul Havalimanı, 50 milyonuncu yolcuyu ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerem Kobanbay ve ailesine plaket ile gidiş-dönüş yurtdışı bileti hediye etti.
Nisan ayı itibariyle hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda ailesi ile birlikte New York’a giden Ekrem Kobanbay, büyük bir sürprizle karşılaştı.
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50 milyoncu yolcu
İstanbul Havalimanı’nın 50 milyoncu yolcusu olan Kobanbay ailesi için bir tören düzenlendi.
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Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve havalimanı yetkilileri katıldı.
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Küçük kızın elini öptü
Cumhurbaşkanı Erdoğan tören öncesi aile ile bir süre sohbet ederken, Kerem Kobanbay’ın küçük kızı Bade Kobanbay’ın elini de öptü.
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