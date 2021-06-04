50 milyon yıllık fosil kullandı! Elazığ'da dünyanın en küçük tespihini yaptı Guinness'e aday
ELAZIĞ'da tespih ustası, dünyanın en küçük damla kehribar tespihini yaptı. Fosil olarak çıkan çam reçinası 50 milyon yıllık kehribar ile yapılan tespihin, Guinness Rekorlar Kitabı’na girebileceği söyleniyor. Ustanın, tespihi satmak yerine başka bir arzusu var.
Elazığ’da baba mesleğini küçüklükten beri devam ettiren tespih ustası Tunahan Tanyıldızı, yaptığı özel ve ender tespihlerle dikkat çekiyor.
Dünyada ilk: En son geçtiğimiz aylarda, dünyada sadece Elazığ’da çıkan ve bir çok ülkede önemli mekanlarda kullanılan vişne mermerinden yaptığı tespihin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilmesinin ardından Tanyıldızı, bu sefer dünyada bir ilki başardı.
Tanyıldızı, çam reçinası olan 50 milyon yıllık fosil damla kehribarı işleyerek tane ebatları 1.6 milimetre olan bir tespih üretti.
33 habbe ve çift imamesi ile ölçülü olarak ilk kez yapılan ve dünyanın en küçük damla kehribarını yaklaşık bir haftalık emek sonucunda elde eden Tanyıldızı, ticari amaçla yapmadığı için satmayı düşünmediğini aktardı.