50 metre takla atarak sürüklendi! Aracın içinde son ses müzik dinleyip sigara içti
BURSA Osmangazi'de direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücünün otomobili 50 metre takla atarak sürüklendikten sonra ters döndü. Sürücü kaza sonrası son ses müzik dinleyip sigara içerek kurtarılmayı bekledi.
Bursa -İstanbul Karayolunda meydana gelen olayda aşırı süratli olduğu öne sürülen otomobilin sürücüsü Melih T. (22) direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.
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50 metre takla atarak sürüklendi
Yaklaşık 50 metre takla atarak sürüklenen otomobil ters döndü. Şok geçiren otomobil sürücüsü Melih T. araçta son ses müzik dinleyerek sigara içti.
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Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Şok geçiren genç tedavi altın alındı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri arabada oluşan benzin sızıntısını nedeniyle sürücünün elinden sigarayı alıp çevrede güvenlik önlemi aldı.
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