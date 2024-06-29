50 madde eklendi! Emeklinin hayali suya düştü, emekliye kök maaş düzenlemesi yok!

Kök maaşa zam hesaplaması nasıl yapılıyor?

Eğer kök maaşınız 8 bin TL ise ve tahmini 6 aylık enflasyon farkı yüzde 25 olarak açıklanırsa, en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL rakamı hiç artırılmazsa bu oransal zamdan faydalanamayacaksınız demektir.