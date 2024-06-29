50 madde eklendi! Emeklinin hayali suya düştü, emekliye kök maaş düzenlemesi yok!
Hükümetin özellikle vergi düzenlemeleriyle birlikte Meclis'e sunacağı torba yasa taslağına emeklilerle ilgili kök maaş düzenlemesi girmedi. İşte tüm detaylar...
Maaşı 10 bin liranın altında kalan ve yaklaşık 3,6 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren kök maaş düzenlemesi, hükümetin temmuz ayında Meclis'e sunulması beklenen torba yasa taslağına girmedi.
Ekonomim'in ulaştığı bilgilere göre, torbaya yasa taslağına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 5 madde eklenirken, kamuoyunda kök maaş düzenlemesi yapılmaması halinde 10 bin TL altında maaş alan emeklilerin temmuz zammından yararlanamayacağı yönündeki eleştirilere rağmen, bu madde girmedi.
Kök maaşa zam hesaplaması nasıl yapılıyor?
Eğer kök maaşınız 8 bin TL ise ve tahmini 6 aylık enflasyon farkı yüzde 25 olarak açıklanırsa, en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL rakamı hiç artırılmazsa bu oransal zamdan faydalanamayacaksınız demektir.
Çünkü sizin maaşınız 10 bin TL’ye tamamlanıyor. Bu durumda da 'sıfır' maaş zammı almış olacaksınız.