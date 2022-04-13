50 lirayı 75 bin liraya satıyor! Müşteriden aldıktan sonra fark etti koleksiyonerlerden yoğun ilgi

Koleksiyon olarak saklıyoruz. Satmaya niyetimiz yok ama güzel bir teklife satabiliriz. En son sıfırı olmayan paraya 75 bin TL istenmişti galiba. Ondan aşağı bir fiyata satmayı düşünmüyoruz. Ondan daha yüksek bir fiyata satabiliriz. Bizim için ilginç bir anı oldu. Şaşkınız şuan" dedi.