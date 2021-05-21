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50 bin TL kazandırıyor! Mersin'de tarlasına ekenler paraya para demiyor

50 bin TL kazandırıyor! Mersin'de tarlasına ekenler paraya para demiyor

MERSİN'de tarlalarına colocasia esculenta eken çiftçiler paraya para demiyor.

50 bin TL kazandırıyor! Mersin'de tarlasına ekenler paraya para demiyor

Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilen gölevez (colocasia esculenta) , zamanla üretimi artarak çiftçiler için alternatif ürün hale geldi. Erdemli’de bazı çiftçiler gölevez yetiştirmeye başladı.

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50 bin TL kazandırıyor! Mersin'de tarlasına ekenler paraya para demiyor

Bir dönüm alanda gölevez yetiştiren Yusuf Şahin, uzun yıllar domates üreticiliği yaptığını ancak istediği geliri elde edemeyince göleveze yöneldiğini kaydetti.

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50 bin TL kazandırıyor! Mersin'de tarlasına ekenler paraya para demiyor

Şahin, "Daha sonra araştırdım ve mühendis arkadaşım Mevlüt Şen ile görüştüm. Gölevez dikmem için beni teşvik etti. Ben de domates seramı yıktım ve 2 yıldır gölevez üreticiliği yapıyorum." ifadelerini kullandı. 

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50 bin TL kazandırıyor! Mersin'de tarlasına ekenler paraya para demiyor

"Bir dönüm gölevez tarlam bulunuyor" diyen Şahin "önümden 7 ton ürün elde ediyorum ve kilosunu yaklaşık 6-7 TL. den satıyorum. Çok güzel bir geliri var" ifadelerini kullandı. 

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