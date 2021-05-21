50 bin TL kazandırıyor! Mersin'de tarlasına ekenler paraya para demiyor
MERSİN'de tarlalarına colocasia esculenta eken çiftçiler paraya para demiyor.
Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilen gölevez (colocasia esculenta) , zamanla üretimi artarak çiftçiler için alternatif ürün hale geldi. Erdemli’de bazı çiftçiler gölevez yetiştirmeye başladı.
Bir dönüm alanda gölevez yetiştiren Yusuf Şahin, uzun yıllar domates üreticiliği yaptığını ancak istediği geliri elde edemeyince göleveze yöneldiğini kaydetti.
Şahin, "Daha sonra araştırdım ve mühendis arkadaşım Mevlüt Şen ile görüştüm. Gölevez dikmem için beni teşvik etti. Ben de domates seramı yıktım ve 2 yıldır gölevez üreticiliği yapıyorum." ifadelerini kullandı.
"Bir dönüm gölevez tarlam bulunuyor" diyen Şahin "önümden 7 ton ürün elde ediyorum ve kilosunu yaklaşık 6-7 TL. den satıyorum. Çok güzel bir geliri var" ifadelerini kullandı.