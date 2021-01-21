50 bin mülteci için Gamze Özçelik kolları sıvadı bakın neler yazdı
Gamze Özçelik, yardımlarına kaldığı yerden devam ediyor. Bu kez yoğun yağışlardan dolayı Suriye sınırında yaşayan 50 bin mülteci için yardıma koştu.
Gamze Özçelik, seneler önce oyunculuk mesleğini bırakarak bir yardım derneği inşa etti. Umuda Koşanlar Derneği'nin hem kurucusu hem de başkanı olan Özçelik, şimdiye kadar hem yurt içi hem de yurt dışı birçok yardıma imza attı.
Özçelik'in herkese örnek olması gereken bu yardım koşuları son olarak Suriyeli vatandaşlara uzandı. Binlerce ailenin erzağı ve eşyaları sular altında kalırken, Gamze Özçelik de sosyal medyadan insanların içinde bulunduğu üzücü görüntüleri Instagram’dan yayımladı.
Yapılan bağışların ne kadar önemli olduğunun altını çizen Gamze Özçelik, şunları söyledi:
''Biraz dışarıda kalınca üşüyoruz ya, gece gündüz o şekilde yaşadığınızı hayal edin. Tanık olduk, biliyoruz.''
''Biliyorsak sorumluyuz. Görmezlikten gelemeyiz. Binlerce çocuk. Yapılan bağışların bir değerini bilseniz.''