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Antalya'da 5 yıldızlı otelde turistin odasından çıkanlar şoke etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Antalya'da 5 yıldızlı otelde turistin odasından çıkanlar şoke etti

Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde konaklayan turistin odasından çıkan çok sayıda paketlenmiş kuruyemiş, şampuan, havlu ve gazlı içecek otel görevlilerini şoke etti.

Antalya'da 5 yıldızlı otelde turistin odasından çıkanlar şoke etti

Antalya’da 5 yıldızlı her şey dahil otelde çekildiği iddia edilen görüntüler şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, otelin odasına giren görevliler bir turistin havlular, şampuanlar, gazlı içecekler, paketli çay çeşitleri, kuruyemiş ve çeşitli yiyeceklere kadar birçok ürünü odasında biriktirdiğini gördü. 

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Antalya'da 5 yıldızlı otelde turistin odasından çıkanlar şoke etti

Görevliler “Yok artık ya, havlulardan tut elmalara. Birde havlu eksik diyoruz. İki büyük torba incir kayısı böyle bir rezillik görmedim” diyerek tepkilerini dile getirdi. 

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Antalya'da 5 yıldızlı otelde turistin odasından çıkanlar şoke etti
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Antalya'da 5 yıldızlı otelde turistin odasından çıkanlar şoke etti
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