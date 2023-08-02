Antalya'da 5 yıldızlı otelde turistin odasından çıkanlar şoke etti
İhlas Haber Ajansı
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Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde konaklayan turistin odasından çıkan çok sayıda paketlenmiş kuruyemiş, şampuan, havlu ve gazlı içecek otel görevlilerini şoke etti.
Antalya’da 5 yıldızlı her şey dahil otelde çekildiği iddia edilen görüntüler şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, otelin odasına giren görevliler bir turistin havlular, şampuanlar, gazlı içecekler, paketli çay çeşitleri, kuruyemiş ve çeşitli yiyeceklere kadar birçok ürünü odasında biriktirdiğini gördü.
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Görevliler “Yok artık ya, havlulardan tut elmalara. Birde havlu eksik diyoruz. İki büyük torba incir kayısı böyle bir rezillik görmedim” diyerek tepkilerini dile getirdi.
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