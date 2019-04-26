5 yılda bu hale geldi! Hamile gibi görünüyor

5 yılda bu hale geldi! Hamile gibi görünüyor

Her şey 12 aydan kısa bir süre önce başladı. Önce midesinde baskı hissetmeye başlayan 39 yaşındaki Mark Webb yediği her şeyi çıkarmaya başladı.

5 yılda bu hale geldi! Hamile gibi görünüyor - Sayfa 1

39 yaşındaki Mark Webb yediği her şeyi çıkarmaya başlarken 
kusmaların ve aşırı kilo kaybının sebebi kısa süre sonra ortaya çıktı.

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5 yılda bu hale geldi! Hamile gibi görünüyor - Sayfa 2

Webb'in midesinde 5 devasa fıtık vardı. Şu an dev fıtıkları nedeniyle insanların dalga konusu olan 'hamile adam' diye dalga geçilen Webb psikolojik olarak çökmüş durumda

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5 yılda bu hale geldi! Hamile gibi görünüyor - Sayfa 3

İngiltere'de yaşayan adam hala ameliyat günü bekliyor ve günlük hayatı zehir olmuş durumda.

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5 yılda bu hale geldi! Hamile gibi görünüyor - Sayfa 4

Adam İngiltere'deki sağlık sisteminin kötülüğünden yakınarak iki yıldır ameliyat için gün beklediğini söyledi.

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