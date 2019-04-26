5 yılda bu hale geldi! Hamile gibi görünüyor
Her şey 12 aydan kısa bir süre önce başladı. Önce midesinde baskı hissetmeye başlayan 39 yaşındaki Mark Webb yediği her şeyi çıkarmaya başladı.
39 yaşındaki Mark Webb yediği her şeyi çıkarmaya başlarken
kusmaların ve aşırı kilo kaybının sebebi kısa süre sonra ortaya çıktı.
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Webb'in midesinde 5 devasa fıtık vardı. Şu an dev fıtıkları nedeniyle insanların dalga konusu olan 'hamile adam' diye dalga geçilen Webb psikolojik olarak çökmüş durumda
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İngiltere'de yaşayan adam hala ameliyat günü bekliyor ve günlük hayatı zehir olmuş durumda.
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Adam İngiltere'deki sağlık sisteminin kötülüğünden yakınarak iki yıldır ameliyat için gün beklediğini söyledi.
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