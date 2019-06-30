5 yıl sonra ihbarla vahşet ortaya çıktı!
ERZURUM'da 5 yıl önce minibüsün göle uçarak Fatma Gürgen'in (46) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili dosya, 'cinayet' şüphesiyle yeniden açıldı.
2013 yılında Uzundere ilçesinde meydanda gelen olayda İsmail Gürgen ile eşi Fatma Gürgen Artvin'den Erzurum'a gitmek için yola çıktı. Minibüs yolda Tortum Gölü'ne uçtu. Araçtaki 3 çocuk annesi Gürgen hayatını kaybetti. İsmail Gürgen tuvalet ihtiyacını karşılamak için araçtan indiği sırada kazanın olduğunu söyledi. 'Eşe karşı taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan soruşturma başlatıldı ama dosya, takipsizlik kararı verilerek kapatıldı.
Öldürmek için planlar yapmış İsmail Gürgen'in yeğeni Ferdi Gürgen, 2018 yılında savcılığa ihbarda bulundu. Gürgen yazdığı ihbar mektubunda, yıllık izin için memleketine tatile geldiğinde yengesi Fatma Gürgen'in kendisini çağırdığını ve "Amcan beni dövüyor ve öldürmek için planlar yapıyor. Tortum Çayı üzerindeki ahşap köprünün üzerinden geçerken altındaki demirleri oynatıp, kaydırarak köprüye eğim veriyor. Üzerindeki tahtaları sökerek geçtiğim esnada düşüp boğulmam için elinden geleni yapıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok tedirginim" dediğini ileri sürdü.
"Oğlum biraz saf, ne dediğini bilmiyor" Ferdi Gürgen, bu zamana kadar bu ihbarı yapmasının nedeninin amcasının kendisini de öldüreceğinden korkması olduğunu belirtti. İhbar üzerine takipsizlik kararı kaldırıldı. Gözaltına alınan İsmail Gürgen, "Eşim, 'arabayı biraz ben kullanabilir miyim?' dedi. Ben de arabayı durdurdum ve tuvaletimi yapmak için çıktım. 'Arabayı şimdi elleme, ben gelince binersin' dedim. Boş bir alanda tuvalet ihtiyacımı giderdikten sonra döndüğünde arabanın göle uçtuğunu gördüm. Ben tuvalet ihtiyacım için gittiğimde eşim, şoför koltuğuna geçip arabayı kullanmaya çalışırken araç düşmüş. Oğlumun, 'babam beni arayarak ben araçtan atladım' şeklindeki sözleri doğru değil. Oğlum biraz saf, ne dediğini bilmiyor" dedi.
Tutuklanarak, cezaevine kondu Çelişkili ifadeler sonucu savcılık yeniden soruşturma yürüttü ve iddianame hazırladı. Kabul edilen iddianamede, 9 çocuk babası İsmail Gürgen'in 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 31 Mart seçimlerinde oy kullanırken Yusufeli'nde gözaltına alınan İsmail Gürgen, tutuklanarak cezaevine konuldu.