5 yıl sonra ihbarla vahşet ortaya çıktı!

"Oğlum biraz saf, ne dediğini bilmiyor" Ferdi Gürgen, bu zamana kadar bu ihbarı yapmasının nedeninin amcasının kendisini de öldüreceğinden korkması olduğunu belirtti. İhbar üzerine takipsizlik kararı kaldırıldı. Gözaltına alınan İsmail Gürgen, "Eşim, 'arabayı biraz ben kullanabilir miyim?' dedi. Ben de arabayı durdurdum ve tuvaletimi yapmak için çıktım. 'Arabayı şimdi elleme, ben gelince binersin' dedim. Boş bir alanda tuvalet ihtiyacımı giderdikten sonra döndüğünde arabanın göle uçtuğunu gördüm. Ben tuvalet ihtiyacım için gittiğimde eşim, şoför koltuğuna geçip arabayı kullanmaya çalışırken araç düşmüş. Oğlumun, 'babam beni arayarak ben araçtan atladım' şeklindeki sözleri doğru değil. Oğlum biraz saf, ne dediğini bilmiyor" dedi.