5 yıl önceki intiharın günlüklerinden dayak ve işkence çıktı! 'Kızımızı damadımız öldürdü'

İpe asılı halde bulundu

İntihar edebilecek biri olmadığını belirten acılı aile, eşi Ahmet Kara tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve takipsizlik kararına itiraz etti. Mahkeme olay yerinde yapılan otopsi ile Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda çelişki olduğunu belirledi ve Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararını kaldırdı.