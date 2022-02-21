5 yıl önceki intiharın günlüklerinden dayak ve işkence çıktı! 'Kızımızı damadımız öldürdü'
HATAY'da Medine Kara isimli genç kadın, 5 yıl önce evde iple asılı halde bulundu. Ölümünden sonra Medine Kara'nın günlüğünden, eşinden gördüğü işkence ve şiddet çıktı. Ailesi, Medine'yi eşinin öldürüp intihar süsü verdiğini öne sürüyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 5 yıl önce evinde iple asılı halde ölü bulunan 1 yıllık evli Medine Kara'nın (37) vücudunda darp izlerine rastlandı. Gen kadının ailesi cinayet şüphesi üzerine suç duyurusunda bulundu. Kız kardeşinin eşyalarını toplamaya giden abla Nuray Değirmenci, Medine'nin eşi Ahmet Kara'dan şiddet uyguladığını günlüğüne yazdığını gördü.
Abla Nuray Değirmenci (50), "Kardeşimi öldürüp intihar süsü verildi. İşkence gördüğünü günlüğüne yazmış. Cep telefonunda şiddet içeren mesajlar attığı da kriminal incelemesi sonucu ortaya çıktı. Kardeşimi gelinlikle verdik kefenle aldık" dedi.
İpe asılı halde bulundu
İntihar edebilecek biri olmadığını belirten acılı aile, eşi Ahmet Kara tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve takipsizlik kararına itiraz etti. Mahkeme olay yerinde yapılan otopsi ile Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda çelişki olduğunu belirledi ve Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararını kaldırdı.
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Kara hakkında "eşe karşı basit yaralama" suçundan iddianame hazırladı. 3 yıla kadar has istenen Ahmet Kara 27 Nisan'da mahkeme karşısına çıkacak. Ahmet Kara'nın suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.