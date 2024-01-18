5 yıl erken emekli olma sinyali! Yaş ve prim tablosu sil baştan değişti! İşte yeni şartlar
Emeklilik hayatına ilişkin yeni düzenleme yolda. Geçtiğimiz yıl müjdesi verilen Bağ-Kur prim eşitlemesi için açıklama geldi. 1 milyon kişinin erken emekli olmasına imkan sağlayacak düzenlemede detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bağ-Kur prim gün sayısı 9000 günden tıpkı SSK’lı gibi 7200 güne inecek! Peki erken emeklilik şartları neler? Kimler düzenlemeden yararlanacak? İşte düzenlemenin hayata geçmesinin beklendiği o tarih…
Bağ-Kur primleri 9000 iş gününden 7200 güne çekilecek. Tıpkı SSK’lılar gibi 7200 gün prim gün şartı aranacak 1 milyon küçük esnaf, 1800 gün yani 5 yıl daha önce emekli olabilecek. Peki kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabilecek? Düzenleme ne zaman yasalaşacak. Konuya ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan, emeklilerle ilgili yapılan bu iyileştirmelerin çok anlamlı olacağını vurguladı.
Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim eşitlemesi, “Çok güzel bir yıla girdik. Onu Orta Vadeli Plan’da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor” dedi.
Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet’e anlattı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
BAĞ-KUR prim eşitlemeden kimler yararlanacak?
“Küçük esnaf dediğimiz terzi, bakkal, çay ocağı berber vb. iş kollarında hizmet verenlere getirilmesi düşünülen emeklilikte şart olan Bağkur prim ödemesinin 9000 günden 7200 güne düşürüleceğini söyleyebiliriz. Burada 1800 gün yani 5 yıl avantaj erken emeklilik avantajı sağlanmaktadır. Bu avantaj 5 yıl 60 aya tekabül ettiği için hem prim hem de emekli maaşı olarak esnafa katkı sağlayacağını düşünüyorum.