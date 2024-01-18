5 yıl erken emekli olma sinyali! Yaş ve prim tablosu sil baştan değişti! İşte yeni şartlar

Bağ-Kur primleri 9000 iş gününden 7200 güne çekilecek. Tıpkı SSK’lılar gibi 7200 gün prim gün şartı aranacak 1 milyon küçük esnaf, 1800 gün yani 5 yıl daha önce emekli olabilecek. Peki kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabilecek? Düzenleme ne zaman yasalaşacak. Konuya ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan, emeklilerle ilgili yapılan bu iyileştirmelerin çok anlamlı olacağını vurguladı.