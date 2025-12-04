5 Yeni şehir daha il hazırlığında! İşte plaka hazırlığı yapan ilçeler...

İL OLMA POTANSİYELİ YÜKSEK İLÇELER

Uzmanlar, Türkiye’nin bazı bölgelerinde artan nüfus ve genişleyen şehirleşmenin, mevcut illerin yükünü artırdığını ve yeni idari yapılanmalara ihtiyaç doğurduğunu ifade ediyor. Özellikle sanayileşme, liman ticareti, turizm ve stratejik konum gibi kriterler, aday ilçelerin belirlenmesinde etkili oldu. Yapılan çalışma, hem Marmara hem Ege hem de Akdeniz kuşağında yoğunlaşan güçlü adaylara işaret ediyor.